محمد بن راشد يلتقي وزراء المالية العرب المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أصحاب المعالي وزراء المالية العرب، المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية في نسخته التاسعة، والذي انعقدت أعماله اليوم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.

ورحب سموه بالمشاركة العربية في أعمال القمة، وبحضور الوزراء وأصحاب القرار الاقتصادي والمالي من الدول العربية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومات العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف دول المنطقة، لتحقيق التنمية المستدامة، التي تُعد هدفاً تسعى إلى تحقيقه دول العالم كافة.

من جهتهم، أعرب أصحاب المعالي وزراء المالية العرب، خلال اللقاء الذي حضره معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، عن تطلعهم لتعزيز التعاون بين دولهم ودولة الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من التجارب الاقتصادية الرائدة للإمارات، مؤكدين أن مشاركتهم في القمة العالمية للحكومات تمنحهم الفرصة للتعرف على أحدث التوجهات العالمية والتجارب الناجحة لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، وتجاوز التحديات الاقتصادية.

ويركز منتدى المالية العامة للدول العربية، في نسخته التاسعة الذي يُنظَّم بالتعاون بين صندوق النقد العربي (AMF) وصندوق النقد الدولي (IMF) ووزارة المالية في دولة الإمارات، على تصميم السياسات المالية المستقبلية لتكون أكثر كفاءة وعدالة، بما يضمن تحسين مختلف التحديات التي تواجهها السياسات الحالية، بما في ذلك تحديات الديون والتحديات المستقبلية، في ظل القيود التمويلية الصارمة على مستوى العالم. وتشمل محاور المنتدى جوانب التحسين في إجراءات الدعم المالي، وإدارة الضرائب، إضافة إلى تطوير المؤسسات الحكومية.