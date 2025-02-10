رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس الباراغواي تسلمها عبدالله بن زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، رسالة خطية من فخامة سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية الباراغواي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، لدى لقائه اليوم معالي بيدرو أليانا رودريغيز، نائب رئيس جمهورية الباراغواي، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين وسبل دفعها نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور في مختلف القطاعات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي بيدرو أليانا رودريغيز، مؤكداً على العلاقات المتنامية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على العمل مع جمهورية الباراغواي الصديقة لاستثمار الفرص المتاحة كافة لتعزيز أطر التعاون والعمل المشترك، بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين وخططهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.