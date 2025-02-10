الامارات | محمد بن راشد يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي ورئيس مجلس أمناء 'دافوس' ووزراء المالية العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مع كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي التطورات الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون بين الإمارات والصندوق، وذلك ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025.

كما التقي سموه أيضاً بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد، البروفيسور كلاوس شواب، رئيس مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي 'دافوس' ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، حيث أكد سموه أهمية تمكين الحكومات من مواكبة التغيرات الجذرية التي يشهدها العالم.

كما التقي سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد، وزراء المالية العرب المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية، وذلك ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، حيث رحّب سموه بالمشاركة العربية في أعمال القمة.

وأطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد، على نظام النقل المستقبلي "ريل باص" وهو نظام نقل جماعي مستقبلي مستدام، يعمل بالطاقة الشمسية، كما أطلع سموه على المشروع الأيقوني "ثيرم دبي"، خلال تفقّده لمنصة هيئة الطرق والمواصلات في القمة العالمية للحكومات

كما إطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد، على أفضل التجارب العالمية في معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة، الذي يستعرض قصص نجاح الابتكار الحكومي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.