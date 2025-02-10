الامارات | محمد بن راشد مرحباً بضيوف القمة: أهلاً بحكومات العالم في دبي والإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،بضيوف القمة العالمية للحكومات التي تبدأ غداً بمشاركة دولية قياسية عبر حضور أكثر من 30 رئيس دولة و140 وفداً حكومياً ، وقال سموه" أهلاً بحكومات العالم في دبي والإمارات.

وكتب سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" : "نرحب بضيوف القمة العالمية للحكومات التي تبدأ غداً بمشاركة دولية قياسية عبر حضور أكثر من 30 رئيس دولة و140 وفداً حكومياً تضم 400 وزير سيتفاعلون مع رؤساء الشركات العالمية والمنظمات الدولية عبر أكثر من 200 جلسة في كافة القطاعات المستقبلية .



وأضاف سموه :" الهدف واضح : تعزيز التعاون العالمي.. وبناء الخبرات .. وتطوير العلاقات .. واستلهام التجارب لتحسين حياة المجتمعات .. أهلاً بحكومات العالم في دبي والإمارات ."