حاكم أم القيوين يستقبل عدداً من الضباط الخريجين من كلية الشرطة من الدفعة 36

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، بمكتبه في الديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، عدداً من الضباط الخريجين من كلية الشرطة من الدفعة 36.

وهنّأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، الضباط الخريجين من أبناء إمارة أم القيوين، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية خدمةً للوطن وقيادته الرشيدة، داعياً الخريجين إلى تبني نهج التميز والريادة في العمل الشرطي من خلال الحرص على مواكبة أحدث المناهج والأساليب الحديثة في استشراف مستقبل المجال الأمني والشرطي الذي يشهد تحولات متسارعة.

وأضاف سموه أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لن تدخر جهداً من أجل رفع المستوى التدريبي لشباب الوطن وكذلك القائمين على وزارة الداخلية وإدارات الشرطة الذين يعملون دائماً من أجل إتاحة الفرصة لكل المواطنين وتزويدهم بالعلم والأساليب الحديثة في قيادة العمل الشرطي سواء عن طريق الدراسة الأكاديمية المنتظمة أو عبر الدورات مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وتقدّم الخريجون بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده على حفاوة الاستقبال، وتشجيع سموهما الدائم للشباب ودعمهما لهم لتحقيق أفضل المستويات على جميع الأصعدة، معتبرين أن هذا اللقاء له وقع خاص في نفوسهم ويدفعهم لمزيد من الاجتهاد والعمل الجاد في خدمة الوطن.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.