برجيل القابضة" تدشن أكبر منصة للسجلات الطبية الإلكترونية

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت برجيل القابضة عن أكبر منصة للسجلات الطبية الإلكترونية "أوراكل هيلث أي أم آر"، والتي تم تطويرها بالتعاون مع أوراكل هيلث.

والمنصة مصممة لتحويل رعاية المرضى وتحسين النتائج السريرية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في كل شبكة برجيل، وتعد هذه الخطوة مهمة نحو تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي والاستفادة من البيانات في تقديم رعاية قائمة على الأدلة في المنطقة وتعزيز مكانة برجيل في طليعة ابتكارات الرعاية الصحية من الجيل التالي.

وتمثل المنصة أكبر تحديث تقني في تاريخ برجيل مما يسلط الضوء على دعم المجموعة لدمج الحلول الرقمية المتقدمة وبناء نظام بيئي للرعاية الصحية بشكل متكامل ويركز على المريض مع توفير المنصة إمكانية التوسع والأمن المعلوماتي وقدرات التنسيق في الوقت الفعلي للعمليات السريرية لبرجيل.

وكون "برجيل القابضة" من أوائل مزودي الرعاية الصحية في المنطقة الذين يطبقون حلول السجلات الطبية الإلكترونية من أوراكل هيلث على البنية السحابية لأوراكل في منطقة أوراكل كلاود دبي، تتمتع برجيل بموقع قوي لدفع التميز التشغيلي وتعزيز إستراتيجية خلق القيمة عبر التكنولوجيا.

وتم إطلاق المنصة خلال فعالية خاصة في مدينة برجيل الطبية المنشأة الرائدة للمجموعة ، بحضور الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة وجون سونيل الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة وعلاء عادل نائب الرئيس الأول والعضو المنتدب - الدولي لشركة أوراكل هيلث وأكرم سامي دهيني نائب الرئيس والعضو المنتدب إلى جانب كبار المسؤولين الآخرين.

وبدأت عملية تدشين نظام السجلات الطبية الإلكترونية في مرافق برجيل بما في ذلك مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل في أبوظبي ومركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في جزيرة الريم وستساعد عمليات النشر الأولية هذه في تمهيد الطريق لعملية طرح منظمة عبر شبكة الرعاية الصحية الشاملة للمجموعة.

وقال جون سونيل، إنه من خلال تقديم منصة أوراكل هيلث إي أم أر، تتقدم المجموعة بمهمتها لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى وسهلة الوصول كجزء من التزامها الأوسع بدمج التكنولوجيا والابتكار في كل جانب من جوانب الرعاية ومع التخطيط لإثراء الذكاء الاصطناعي ليتم دمجه بسلاسة في النظام.

وتبسط منصة "أوراكل هيلث أي أم آر" الوصول إلى بيانات المرضى الشاملة، مما يتيح لمقدمي الرعاية اتخاذ قرارات فعالة في الوقت نفسه، كما تعمل على تبسيط سير العمل وتعزيز سلامة المرضى من خلال التنبيهات والبروتوكولات المتكاملة وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ من خلال تحليلات البيانات ليوفر بذلك أيضًا وصولاً أكثر دقة وفي الوقت المناسب إلى المعلومات الهامة، ويقلل من أوقات انتظار المرضى ويزيد من وقت المريض الفعلي مع الأطباء.

وخضع أكثر من 3700 موظف في مستشفيات برجيل لتدريب مكثف بدعم من المستخدمين الرائدين وأكثر من 60 خبيرًا من أوراكل، حيث تم تدشين المنصة على البنية التحتية السحابية القوية من أوراكل، وتدعم قابلية التشغيل البيني عبر النظام البيئي السريري لبرجيل مما يوفر التنسيق في الوقت الفعلي وتبادل المعلومات بين مقدمي الخدمات والمرضى والمرافق وهو أمر بالغ الأهمية لنماذج تقديم الرعاية المتقدمة.

من جانبها قالت سيما فيرما نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة أوراكل هيلث وعلوم الحياة، إن برجيل القابضة تشاركهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين حياة المرضى ومقدمي الخدمات الذين يخدمونهم بشكل كبير.