بتوجيهات محمد بن راشد.. بدء تخصيص مشروع مجمع فلل الخوانيج

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن بدء تخصيص مشروع مجمع فلل الخوانيج 1050، وذلك اعتباراً من اليوم، وفق آلية حديثة تضمن الكفاءة والشفافية في عمليات التخصيص.

ويعتمد التخصيص على نظام الحجز الرقمي ضمن منصة «إماراتي» عبر تطبيق «دبي الآن»، كما يمكن للمتعاملين زيارة مركز التخصيص الواقع في مشروع مجمع فلل الخوانيج 1050، وفق جدول التخصيص المعتمد، ويستقبل المركز المتعاملين من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.

وقال محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان: «تعتمد آلية التخصيص على أحدث التقنيات الذكية لضمان أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يحقق راحة وسهولة للمتعاملين».

وأضاف الشحي: «حرصت المؤسسة على توفير مركز متخصص يقدم خدمات إسكانية متكاملة، وفق أعلى مستويات الجودة وسرعة الإنجاز، كما يضم المركز منصات تشمل خدمات مالية وشركات أثاث واتصالات، حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من عروض أسعار تنافسية تضمن لهم خيارات مريحة ومرنة في تجهيز مساكنهم».

ودعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان المواطنين المستفيدين من المشروع إلى زيارة منصة «إماراتي» الرقمية أو التوجه إلى مركز التخصيص في منطقة الخوانيج 2، للاطلاع على تفاصيل المشروع وإتمام إجراءات التخصيص.