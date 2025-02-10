الإمارات تسلم البحرين رئاسة الدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، التي انطلقت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى مملكة البحرين حيث عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعاً لها، لإعداد مشروع جدول الأعمال المتعلقة بالملف الاجتماعي للدورة. مثل الدولة وفد ترأسه جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضم أحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بالوزارة، ومحمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد. وأكد جمعة محمد الكيت، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، التزام دولة الإمارات الدائم بدعم كافة أطر العمل العربي ، بما فيها الجانب الاجتماعي وما يرتبط به من مشاريع ومبادرات مهمة، وذلك انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة. وأعلن الكيت تسليم رئاسة الدورة الحالية إلى مملكة البحرين الشقيقة، متمنياً لها كل التوفيق والنجاح في دعم جهود التنمية العربية .