الامارات | هيفاء أبو غزالة: الهويّة تلعب دوراً محورياً في تشكيل رؤية الشباب وتفاعلهم مع العالم الخارجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أن الهوية تلعب دوراً محورياً في تشكيل رؤية الشباب وتفاعلهم مع العالم الخارجي، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على الهوية العربية لدى الشباب العربي.

وقالت أبو غزالة، خلال كلمة ضمن فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، ألقتها نيابة عن الأمين العام للجامعة الدكتور أحمد أبو الغيط، إن الهوية تلعب دوراً محورياً في تشكيل رؤية الشباب وتفاعلهم مع العالم الخارجي، إذ تعد الهوية عنصراً رئيساً يسهم في تشكيل شخصية الشباب العربي، حيث يعزز من قوتهم والقدرة على التعبير عن أنفسهم بطريقة مختلفة.

وأوضحت الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن بعض المبدعين من الشباب العربي يتمكنون من نقل تراثهم الثقافي عبر الفن والثقافة والتكنولوجيا، حيث رأينا دمج أعمال تقليدية مع التكنولوجيا الحديثة فخلق ذلك أعمالا فنية مميزة وراقية.

المساهمة في نشر الوعي

وأكدت أن دخول التكنولوجيا في حياتنا اليومية جعل الشباب قادرين على التعبير عن آرائهم؛ فمنصات التواصل باتت ساحة لتبادل الآراء والمساهمة في نشر الوعي بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن ريادة الأعمال أصبحت شائعة بين الشباب، فبعضهم انطلق من أفكار بسيطة لتحقيق نجاحات كبرى على المستويين العربي والدولي.

ولفتت هيفاء أبو غزالة، إلى أن الهوية تشمل الثقافة والدين والعادات والتقاليد، لكن مع تطور التكنولوجيا أصبح الشباب العربي أكثر انفتاحاً على ثقافات أخرى تندثر فيها التقليدية، مشيرة إلى تحديات العولمة وما تجلبه من تحديات للشباب العربي قد تؤثر على هويتهم.

وأشارت إلى أن التكنولوجيا أسهمت في تعزيز هوية الشباب العربي لأنها وفرت لهم منصات للتعبير وتبادل أفكارهم مع الشباب حول العالم. وأكدت أهمية دعم الشباب من خلال التعليم الجيد والفرص القائمة، حيث تشكل هوية الشباب مستقبلهم حتى يصبحوا جزءاً فاعلا في تشكيل السياسات.

