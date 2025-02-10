7 أسباب تؤدي إلى سحب "رخصة المعلم"

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

حددت وزارة التربية والتعليم 7 حالات تتسبب بسحب الرخصة المهنية من المعلمين والعاملين في المدارس بالدولة على اختلاف مناهجها.

يأتي ذلك ضمن مجموعة الضوابط والإجراءات التي تطبقها الوزارة لضبط وردع المخالفات الصادرة عن العاملين في قطاع التعليم العام لضمان الامتثال لمتطلبات رخصة المعلم أو اشتراطات الترخيص.

وأوضحت الوزارة أنه يحق لإدارة التراخيص المهنية في وزارة التربية والتعليم سحب الرخصة بشكل تام في حال ثبوت أي من الحالات السبع التالية، وهي عدم الكفاءة الوظيفية، وفشل تخطي مرحلة تقييمه بنجاح، وذلك بعد إتمام الإجراءات المتبعة كافة في هذا الشأن، وحصول حامل الرخصة على الرخصة بطريقة غير قانونية، والفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو بسبب حكم قضائي. وكذلك امتلاك حامل الترخيص لرخصة مهنية ملغاة أو معلّقة من الدولة التي أصدرت الرخصة غير دولة الإمارات العربية المتحدة، وحالة الغش في الاختبارات أو تسريب الأسئلة بطريقة غير قانونية، وتزوير أي مستند للحصول على الرخصة المهنية أو تجديدها، ووجود مخالفة أخلاقية وسلوكية تضر بالمهنة التعليمية.

وقالت الوزارة إنه بعد سحب الترخيص، لن يسمح لحامله الحصول عليه مجدداً أو مزاولة أي مهنة في قطاع التعليم نظراً لسلوكه غير المنضبط ومخالفته للوائح والنظم، كما تحتفظ الجهة المرخصة بسجل إلكتروني تدوّن به حالات سحب الترخيص كافة، متضمناً رقم الترخيص التعريفي وحالة الترخيص.



وتصنّف الرخص المهنية إلى ثلاثة أنواع، والتي تستهدف فئات عدة، منها رخصة المعلم، ورخصة القيادات المدرسية، ورخصة مهنة مدرسية.

وتشمل الأولى جميع المعلمين العاملين في مؤسسات التعليم العام، منهم معلمو المواد والأنشطة، ومعلمو رياض الأطفال، ومعلمو التربية الخاصة والمواد المهنية. وتستند شروط الترخيص إلى اجتياز الاختبار التخصصي والاختبار المهني في أسس التربية، إضافة إلى استيفاء المؤهلات العلمية المطلوبة كافة ومعادلة الشهادة العلمية.



أما رخصة القيادات المدرسية، فتشمل المديرين بجميع مستوياتهم ونوابهم. وتستند شروط الترخيص إلى اجتياز عملية تقييم القيادات المدرسية، إضافة إلى المؤهلات.



