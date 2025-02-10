الامارات | خلفان بلهول: معدل البطالة بين الشباب تجاوز 24% في الدول العربية والشرق الأوسط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة لعام 2025 فعاليات التجمع الأكبر من نوعه للقيادات العربية الشابة بحضور نخبة من النجوم في مجالات عدة مثل الفن والرياضة.

وبدأت فعاليات الجلسات بكلمة رئيسة ألقاها رئيس مجلس إدارة القيادات العربية الشابة خلفان جمعة بلهول.

وقال بلهول إن معدل البطالة بين الشباب تجاوز 24% في الدول العربية والشرق الأوسط وهو ضعف المعدل العالمي.

وتتضمن الفعاليات التي أقيمت بفندق شاطئ جميرا حلسة حوارية تحت عنوان "إعداد القادة الشباب لتحديات العالم الجديد مع رئيس مجلس الأمة الأسبق لدولة الكويت مرزوق الغانم، ثم جلسة حوارية مع وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحري الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

فيما تناقش الجلسة الرئيسة آليات بناء اقتصاد جديد بقيادات شابة ويلقيها المؤسس وئيس مجلس الإدارة لشركة داماك العقارية حسين سجواني.

ويستقبل التجمع نخبة من القيادات العربية في ريادة الأعمال، ونجوم عرب برزوا في المحافل الدولية، من بينهم اللاعب السابق في المنتخب السعودي لكرة القدم سامي الجابر، ونظيره في منتخب العراق نشأت أكرم، ونجم منتخب الإمارات اسماعيل مطر واللاعب على الحبسي بمنتخب عمان.

منصة ديناميكية

وتضم أعمال اليوم التمهيدي للقمة، "منتدى القيادات العربية الشابة" والذي يعتبر منصة ديناميكية تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين والمهنيين العرب، حيث يركز على تعزيز ريادة الأعمال والقيادة والنمو المهني، من خلال برامج الإرشاد والمبادرات التعليمية والاستفادة من رؤى القادة العرب البارزين لإعداد الشباب لمواجهة تحديات المستقبل. ويجمع المنتدى الشخصيات المؤثرة على رؤية مشتركة وقيم موحدة لإلهام التعاون ودفع عجلة التقدم وإطلاق الإمكانات الكاملة للشباب العربي نحو تنمية مجتمعاتهم في جميع أنحاء المنطقة.

ويتضمن منتدى القيادات العربية الشابة عدداً من الجلسات تحمل عناوين: "إعداد القادة الشباب للعالم الجديد"، و"الحالة الاقتصادية في العالم العربي"، وقيادات عربية في ريادة الأعمال"، و"قيادات عربية في الرياضة"، و"قيادات عربية في الفن والثقافة"، و"دروس في القيادة من الخليج العربي"، و"جاهزية القيادات العربية الشابة ودورها في التخطيط والإدارة في المناصب القيادية العليا".

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025 تستضيف 21 منتدى عالمياً تركز على مستقبل أهم القطاعات الحيوية الكبرى، ويتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، وتضم قائمة منتديات القمة؛ منتديات تستهدف صياغة أفكار تحولية في اقتصادات المنطقة والعالم تشمل "منتدى مستقبل الاقتصاد" و"منتدى الاقتصادات الناشئة" و"منتدى أهداف التنمية المستدامة" و"منتدى التعاون من أجل التنمية"، إضافة إلى منتديات تهدف إلى تعزيز التطوير الحكومي وتمكين الحكومات العالمية وتشمل "منتدى مستقبل الاتصال الحكومي" و "منتدى الخدمات الحكومية" و"منتدى تبادل الخبرات الحكومية" و"منتدى الإدارة الحكومية العربية" و"منتدى تصفير البيروقراطية الحكومية" و"المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية".