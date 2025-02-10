الامارات | «الفارس الصغير» يستهدف تعريف الطلبة بقِيَم الأخوة الإنسانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة التسامح والتعايش برنامج «الفارس الصغير»، الذي استهدف طلاب المدارس في إمارات الدولة، لتعريفهم بقيم الأخوة الإنسانية وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، وذلك في إطار احتفالها باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وضمن أنشطة المؤتمر العالمي للتسامح والأخوة الإنسانية، الذي يعقد برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وتشمل الورش التي نظمها البرنامج مدرسة الظاهر للشراكات التعليمية (بنين) في العين، ومركز شباب فلج المعلا، ومركز الشباب العربي في أبوظبي، ومدرسة لؤلؤة الحكمة في دبي، إلى جانب ورشة بلغة الإشارة للطلاب في مدرسة ابن سينا في أبوظبي شارك فيها ما يزيد على 1200 طالب وطالبة.

وأكدت المدير العام لوزارة التسامح والتعايش، عفراء الصابري، أن الورش التدريبية قدّمت صورة مبسطة حول مفهوم التسامح والأخوة الإنسانية للأجيال الجديدة، من أبناء وبنات الإمارات طلاب المدارس الحكومية والخاصة.

وقالت إن الوزارة حرصت على تقديم الورش باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تعزيز فهم الأطفال لمبادئ التعايش السلمي، وإبراز أهمية تطبيقها في حياتهم اليومية، وقالت إن البرنامج يعد تجربة تدريبية وتفاعلية موجّهة للأطفال، ويتضمن ورشاً تحاكي مواقف حياتية تعكس قيم التسامح والتنوع، وتساعد الأطفال على تطوير مثل التعاطف والحوار والعمل الجماعي، وأشارت الصابري إلى أن الوزارة تقدّم نوعين من ورش «الفارس الصغير»، يتعلق الأول بتقديم مفهوم التسامح للأطفال من خلال قصص مشوقة تركز على «المفاتيح الستة للشخصية المتسامحة»، التي تشمل التعاطف والتعارف والحوار وحل النزاعات والمرونة والعمل الجماعي، ما يساعد الأطفال على تطبيق هذه القيم في حياتهم اليومية، بينما يتناول النوع الثاني شرح وثيقة الأخوة الإنسانية، من خلال استعراض قيم التعارف والحوار والعمل المشترك، لبناء عالم أكثر سلاماً وتعايشاً.