الامارات | قادة «الصحة» في العالم يستعرضون حلولاً مبتكرة للارتقاء بجودة الحياة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث عدد من أهم الخبراء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالصحة، ورؤساء أكبر المستشفيات والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية والطبية، التحديات التي تواجه القطاع الصحي، والحلول المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بصحة وسلامة المجتمعات، ويستعرضون ضمن محور تحولات الصحة العالمية، أحد محاور القمة العالمية للحكومات 2025، مستقبل القطاع والتحولات التي يشهدها في ظل التقدم التكنولوجي والتقني والتغيرات الديموغرافية.

وتنظم القمة العالمية للحكومات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، النسخة الخامسة من منتدى الصحة العالمي الذي يبحث أولويات الصحة العالمية، وضرورة تبني الابتكار في مختلف مجالات الصحة، بما يضمن استشراف مستقبل الرعاية الصحية وجودة حياة المجتمعات، وتركز محاور نقاشات المنتدى على تقاطع الأهداف بين الجاهزية والاستعداد الطبي وأولويات الصحة العالمية، وأهمية ابتكار حلول جديدة لتعزيز مرونة وحيوية المدن والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ويناقش المشاركون في المنتدى التحولات الجذرية التي تشهدها المنظومة الصحية العالمية مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والتغيرات الديموغرافية، إضافة إلى التحديات المستمرة التي تحملها الأمراض المعدية وغير المعدية، وضرورة تعزيز أنظمة الرعاية الصحية بحيث تتمكن من استشراف متطلبات المستقبل، والتحديات التي تحملها الأوبئة، وتحديات التوسع العمراني المتواصل، مع ضرورة تطوير قدرات المنظومة الصحية الحالية في مختلف أنحاء العالم لتكون قادرة على إدارة الأعباء التي تصحب الأمراض.

وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة عدد من أهم قادة القطاع الصحي، يتقدمهم الرئيس التنفيذي لشركة «إسترازينيكا» باسكال سوريوت، وعضو مجلس الإدارة لشركة «ليكويد ديث» بيتر فام، والشريك الإداري لشركة «توريت كابيتال» دانيال تشاي، والرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند أبوظبي جورج هبر، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مايلويد ثيرابيوتيكس» دانيال جيتس، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سبارك ثيرابيوتيكس» جيف مارازو، إضافة إلى المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بورا فارماسيتيكالس» بوبي شينغ، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ«نيوباث بارتنرز» توماس كاهيل، والرئيس التنفيذي لشركة «إم42» الشركة العالمية المتخصصة في تسخير التكنولوجيا لإعادة صياغة مستقبل الصحة، ومقرها أبوظبي، حسن جاسم النويس، والمؤسس والمدير الشريك لشركة «لونجوود فند» شركة رأس المال الاستثماري في شركات الرعاية الصحية الجديدة كريستوف وستفال.