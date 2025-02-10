الامارات | قادة التكنولوجيا يستشرفون توجهات المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمع القمة العالمية للحكومات 2025 أبرز قادة التكنولوجيا حول العالم، لمناقشة التوجهات المستقبلية في القطاع، وأهم التحولات التقنية، إضافة إلى استكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتعزيز الجهود الدولية لابتكار الحلول الكفيلة بتوظيف هذا المجال الواعد لخدمة المجتمعات.

وتستضيف القمة نخبة من المتحدثين البارزين في قطاع التكنولوجيا، بمن فيهم رؤساء شركات تقنية كبرى ورواد أعمال وخبراء سيبحثون مجموعة من الموضوعات الحيوية، أبرزها مستقبل الابتكار الرقمي، وتسريع تبني التقنيات في مختلف المجالات، ودورها في تشكيل اقتصاديات المستقبل وتعزيز كفاءة الحكومات.

وتشهد الجلسات النقاشية خلال القمة استعراضاً للاتجاهات العالمية المستقبلية في مجال التكنولوجيا، وكيفية تسخير التقنيات الحديثة لبناء حكومات المستقبل وتحسين جودة الحياة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ومن أبرز المتحدثين من قادة قطاع التكنولوجيا في القمة العالمية للحكومات 2025 الرئيس التنفيذي لشركة «ساب» كريستيان كلاين، ورئيس مجلس الإدارة «مجموعة علي بابا» جوزيف سي تساي، والشريك المؤسس لشركة «أوراكل» لاري إليسون، والرئيسة التنفيذية لمجموعة «فودافون» مارغريتا ديلا فالي، والرئيس التنفيذي لشركة «آي بي إم» أرفيند كريشنا، والرئيس التنفيذي لشركة «إتش بي» إنريكي لوريس، والرئيس التنفيذي لـ«غوغل» سوندار بيتشاي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيدو» روبن لي، والرئيس التنفيذي لشركة «روبلوكس» ديفيد بازوكي، والرئيس التنفيذي «بلاك بيري» جون جياماتيو، والشريك المؤسس ومبتكر «خرائط غوغل» ينس إيلستروب راسموسن.

وتجسد هذه المشاركة الواسعة حرص القمة العالمية للحكومات على تمكين الحكومات من تبني منظومات شاملة تعزز الثقة وتحقق الكفاءة في تقديم الخدمات من خلال الاعتماد على أحدث حلول التكنولوجيا، إضافة إلى دعم النماذج المستقبلية للعمل الحكومي القائم على الابتكار وتعزيز قدرة الحكومات على تسخير التكنولوجيا للتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.

وفي خطوة تعكس أهمية التكنولوجيا في تشكيل مستقبل مختلف القطاعات، خصصت القمة العالمية للحكومات 2025 منتدى خاصاً بالذكاء الاصطناعي، الذي يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي عبر جميع القطاعات، بما يضمن تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول لمصلحة المجتمعات كافة.