الامارات | «شرطة دبي» تعيد حقيبة لمسافر مصري تحوي 7000 دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي من إعادة حقيبة مسافر مصري بها وثائق سفره و7000 دولار، بعد أخذه بالخطأ حقيبة أخرى مشابهة من مسافرة بمطار دبي الدولي، وأعادتها شرطة دبي إليه خلال نصف ساعة، وقال مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد حمودة بالسويدا العامري، إن المُسافر المصري فقد حقيبة سفره بالخطأ و

تحوي 7000 دولار، بعد أخذه حقيبة مسافر آخر، وعليه اللحاق بطائرة متوجهة للصين بعد ساعة، وأكد تتبع سير المُسافر منذ دخوله المطار، واتضح أن الحقيبة بُدّلت مع حقيبة لمسافرة لاتزال بالمطار ولا تعلم بتبديل حقيبتها، وتسلم المسافر حقيبته ولحق بطائرته للصين.