الامارات | «دبي للإعلام» تواكب القمة العالمية للحكومات مباشرة.. بالصوت والصورة وأحدث التقنيات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواكب مؤسسة دبي للإعلام فعاليات الدورة الـ12 من القمة العالمية للحكومات، التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة دولية قياسية تُعد الأكبر في تاريخ القمة، التي تنطلق غداً وتستمر ثلاثة أيام.

يأتي ذلك في إطار حرص «دبي للإعلام» على تغطية كل الفعاليات والأحداث المهمة التي تشهدها دبي، والمساهمة في إبراز النهضة الحضارية والإنسانية التي تعيشها الإمارة.

وستتابع المؤسسة الحدث من خلال سلسلة من التقارير والتغطيات المباشرة والبرامج الخاصة التي ستبث عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية ومنصاتها الرقمية، بهدف تسليط الضوء على أهمية القمة التي تُعد الملتقى العالمي الأضخم والأكثر تأثيراً، الذي تترقبه حكومات العالم، للاجتماع والحوار ووضع سيناريوهات ومسارات انتقالها للمستقبل، وإحداث التحولات الفارقة في مجتمعاتها لاستدامة التقدم والازدهار.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، أن مواكبة المؤسسة لفعاليات القمة العالمية للحكومات تأتي انطلاقاً من مكانتها كناقل رسمي للحدث، وفي إطار جهودها الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الريادة في صناعة المحتوى، وقال: «المؤسسة عملت على تسخير كل إمكاناتها البشرية واللوجستية عبر خطة متكاملة من أجل تقديم تغطية متميزة تشمل نقل جلسات وأجواء القمة، وأضاف: «سنعتمد في التغطية على أحدث التقنيات الرقمية، خصوصاً (تقنية 4k) التي أضيفت حديثاً إلى عربات البث الخارجي».

ويغطي مختلف جوانب الحدث، شبكة واسعة من الإعلاميين، ومن بينهم محمد الكعبي، ومحمد سالم، وميرا المهيري وغيرهم، الذين سيعملون على نقل الحدث عبر استضافتهم لنخبة من الضيوف في حوارات حصرية وتقديم تحليلات شاملة لأبرز ما تتضمنه القمة، التي سيشارك في تغطيتها ميدانياً ستة مراسلين، سيتم توزيعهم في مختلف مواقع القمة لنقل أبرز مجرياتها وجلساتها النقاشية والحوارية مباشرةً إلى قنوات «دبي للإعلام» عبر استوديوهات خاصة، وعربات البث الخارجي التي قامت المؤسسة بتطويرها وتزويدها بـ14 كاميرا تلفزيونية تعمل بتقنية الدقة العالية «4 كي»، إضافة إلى العديد من أنظمة التشغيل التكنولوجية المتطورة، وسيتولى مسؤوليتها فريق عمل متكامل يتميز بخبرته الواسعة وحرفيته العالية في العمل الإعلامي الميداني وتغطية الأحداث الضخمة، وستتضمن التغطية الإعلامية بث حلقات وبرامج خاصة تسلط الضوء على أبرز محاور القمة، إذ ستقدم نوفر رمول حلقة خاصة من برنامج «قابل للنقاش»، في حين يُخصص برنامج «نبض دبي» حلقة مميزة ستبث على شاشة تلفزيون دبي في أول أيام القمة.

كما سيتناول مروان الحل أبرز القضايا الاقتصادية من خلال برنامج «المؤشر»، وسيقدم تحليلاً واسعاً حول انعكاسات القمة على الأسواق والاقتصاد، كما سيقدم فقرة «سؤال لمسؤول» ويستضيف فيها مجموعة من كبار المسؤولين والمشاركين في القمة.

وأنتج مركز الأخبار محتوى رقمياً حصرياً لعرضه عبر قنوات المؤسسة قبيل انطلاق القمة، ويشمل مجموعة فيديوهات خاصة تحمل عنوان «يوم صفر» سترصد من خلالها، أثير علي بن شكر، أبرز التحضيرات الخاصة بالقمة وجلساتها التمهيدية، وسيتولى محمود حمدان إعداد سلسلة «وجوه من القمة» التي تسلط الضوء على الشخصيات المشاركة.

أمّا فيصل الحمادي فسيقدم سلسلة «من جيل المستقبل لصناع المستقبل» الهادفة إلى تقديم رؤية شبابية حول القمة وتأثيرها في الأجيال المقبلة، كما سيتولى المركز إنتاج محتوى رقمي خاص بنشرات أخبار الإمارات، ونشرة الأخبار الإنجليزية، ما يضمن تقديم تجربة إعلامية متكاملة وشاملة، وسيقدّم تلفزيون دبي تغطية مباشرة للقمة تتضمن عرض سلسلة تقارير خاصة ومجموعة حوارات حصرية مع كبار المسؤولين والقادة والمشاركين في الحدث، وستتولى قناة سما دبي بث الجلسات النقاشية والحوارية الرئيسة والجانبية على الهواء مباشرة، إلى جانب تقديم مجموعة من التقارير الخاصة التي ستعرض خلال برنامج «مساء دبي»، وستخصص قناة «دبي ون» حلقات من برنامجها (DXB Today) لبث تقارير حصرية سيتولى إعدادها مقدمو البرنامج الناطق باللغة الإنجليزية، كما سيشهد البرنامج أيضاً تغطية الجلسات العالمية، إضافة إلى استضافة مجموعة من المتحدثين العالميين والضيوف الدوليين.

أمّا إذاعة دبي فستبث كلمات المتحدثين الرئيسين في القمة عبر أثيرها.

السرد الرقمي

استعدت إدارة الإعلام الرقمي في «المؤسسة»، ممثلة بفريقَي «دبي بوست» و«الإعلام الرقمي»، لتقديم تغطية إعلامية شاملة ومبتكرة لفعاليات القمة العالمية للحكومات، عبر خطة محتوى متكاملة تعتمد على السرد الرقمي والتفاعل مع الجمهور، تهدف إلى إبراز أهمية القمة ودورها في تشكيل مستقبل العمل الحكومي من خلال الفيديوهات الحصرية، والمواد التفاعلية على مختلف المنصات الرقمية، كما ستعمل إدارة الإعلام الرقمي على نشر تقارير متنوعة عبر حسابات المؤسسة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستعرض أبرز القضايا المطروحة في القمة، وأهم المتحدثين العالميين فيها.

وسيتم إنتاج مقاطع فيديو قصيرة تستعرض اللحظات المؤثرة والخطابات الملهمة، التي يقدمها أصحاب السمو الشيوخ، والقادة العالميون، خلال الحدث، مع تخصيص محتوى تفاعلي يشمل مقابلات مع المشاركين، وعرض كواليس الحدث.

وإضافة إلى التغطية المباشرة، سيقوم «الإعلام الرقمي» في المؤسسة بإنتاج محتوى ما بعد الحدث، لتوثيق أهم مخرجات القمة ونتائجها.