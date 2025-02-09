سعود بن صقر يشهد عقد قران عبدالله بن ماجد النعيمي على كريمة سلطان  بن حميد القاسمي

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، عقد قران الشيخ عبدالله بن ماجد بن سعيد النعيمي على كريمة الشيخ سلطان بن حميد القاسمي.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، داعياً الله العلي القدير أن يتمم عليهما بالخير والسرور، ويرزقهما الحياة السعيدة والذرية الصالحة.

حضر عقد القران عدد من الشيوخ.