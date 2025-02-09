الامارات | تعاون بين جامعة جورج تاون و"دبي للإعلام" في تنظيم مؤتمر "دبي المدينة الصاعدة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي للإعلام عن تعاونه من جامعة جورج تاون في تنظيم مؤتمر "دبي المدينة الصاعدة.. بناء عاصمة المستقبل للأعمال العالمية" هذا الأسبوع، مستقطباً نخبة من المسؤولين الحكوميين وصُنّاع القرار وواضعي السياسات وقادة الأعمال والأكاديميين وقيادات إعلامية من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة تطلعات دبي لدورها في تشكيل مستقبل التجارة العالمية والنمو الاقتصادي في ضوء رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّه بأن تكون دبي شريكاً عالمياً مؤثراً في تشكيل مستقبل آمن ومستدام ينعم فيه الجميع بأسباب التقدّم والرخاء.

وتتولى تنظيم الحدث كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورج تاون، بالتعاون مع مجلس دبي للإعلام، ومن المقرر أن تُعقد أعماله يوم الجمعة 14 فبراير الجاري في متحف دبي للمستقبل، حيث تم اختيار المكان نظراً لما يرمز إليه من ارتباط دبي بالإبداع وتطلعها الدائم إلى المستقبل.

وتتضمن أجندة المؤتمر جملة من الموضوعات المهمة سيتم التطرق إليها خلال نقاشات رفيعة المستوى بمشاركة لفيف من المسؤولين حول الرؤية الاستراتيجية لدبي وتطلعها لتحقيق جملة من المستهدفات الطموحة التي حددتها القيادة الرشيدة وتضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33 في مقدمتها التحول إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم ومضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2033 بما يعزز مكانتها كمركز مالي ولوجستي عالمي رائد.

ومن خلال الكلمات الرئيسية والمناقشات المستفيضة التي ستشهد مشاركة 25 متحدثًا من دولة الإمارات والولايات المتحدة، سيستعرض المشاركون ملامح مهمة من السياسات والتوجهات الاستثمارية والتقدم التكنولوجي التي ستشكل مجتمعة المشهد الاقتصادي والتجاري في دبي على مدار العقد المقبل، فضلاّ عن أثرها في تشكيل ملامح قطاعات حيوية عدة من أهمها قطاع الإعلام.

وسيتضمّن الحدث كلمة رئيسية يلقيها سعادة محمد لوتاه، مدير عام غُرف دبي، بعنوان "خارطة التميّز المستدام"، وستلقي الضوء على الركائز الأساسية لأجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تشكل الإطار العام لمستهدفات دبي حتى العام 2033 ومن أهمها مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي، وتعزيز مكانتها كمركز مالي ولوجستي عالمي، فيما سيلقي سعادة محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، الكلمة الختامية للمؤتمر.

وقالت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام: "يعكس تعاوننا مع جامعة جورج تاون في تنظيم هذا الحدث التزامنا بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالعمل على توسيع دائرة تبادل المعرفة والحوار، ومد جسور جديدة للتعاون لتعزيز التميز والابتكار. ومن خلال الجمع بين نخبة من الخبراء ومطوري السياسات وقادة الأعمال والقيادات الإعلامية في العالم، نسعى إلى تحفيز الأفكار المواكبة لرؤية القيادة الرشيدة لمستقبل دبي كمركز عالمي بارز لصناعة المستقبل. فمن خلال الشراكات الاستراتيجية مع أفضل المؤسسات الأكاديمية، نهدف إلى المساهمة في تحقيق طموحات دبي ليس فقط أن تكون رائدة عالمياً في التميز الاقتصادي، ولكن أيضًا كمركز رئيس للإبداع والمواهب والتكنولوجيا. ومع التحولات سريعة التغير في المشهد العالمي، يسعى المجلس إلى بناء شبكات قوية من المفكرين والخبراء من أجل الوقوف على الأفكار والمعارف والتجارب الناجحة، للحفاظ على مرونة دبي وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المحيطة، ومواكبة الاتجاهات والفرص العالمية الناشئة".

من جانبه، قال بول ألميدا، عميد كلية ماكدونو لإدارة الأعمال في جامعة جورج تاون: "يشرفنا أن نجمع نخبة من العقول من دولة الإمارات والولايات المتحدة ودول أخرى، لمناقشة مستقبل التجارة والاستدامة الاقتصادية. فالتعاون بين دبي وجامعة جورج تاون مضى بشكل جيد للغاية خلال العامين الماضيين منذ أن أطلقنا دورة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، ويسعدنا اليوم أن نعلن عن تنظيم هذا الحدث، الذي يعزز الحوار الهادف والرؤى الاستراتيجية للمساعدة في تشكيل مسار دبي كمركز أعمال عالمي. نود أن نعرب عن بالغ امتناننا لمجلس دبي للإعلام على جهوده وتعاونه النموذجي في إنجاح هذا الحدث".

من ناحية أخرى، قالت عائشة بن كلي خبيرة إدارة مشاريع في مجلس دبي للإعلام: "يأتي المؤتمر في إطار جهود مجلس دبي للإعلام لطرح ومناقشة وجهات نظر جديدة تتمحور حول دور الإبداع في مختلف القطاعات وأهمية تكامل الأدوار في دعم المواهب وتمكينها من المشاركة بصورة مؤثرة في مجالات التطوير المتنوعة، علاوة على رصد الاتجاهات الناشئة التي يمكن أن يكون لها أثر ملموس في دفع مسيرة التقدم والتنمية في دبي وكيف يمكن أن يكون للإبداع أثره في دفعها قدماً. سعداء بالتعاون مع جامعة جورج تاون في تنظيم هذا الحدث، تأكيداً على مكانة دبي كمركز عالمي لتبادل المعرفة والابتكار الداعم للتنمية المستدامة".

وقال براشانت مالافيا، نائب عميد البرامج في كلية ماكدونو لإدارة الأعمال في جامعة جورج تاون: "الدعم الكبير من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومجلس دبي للإعلام، ومجلس قيادة الجامعة، وسلطة مركز دبي المالي العالمي، وما أبدوه من التزام بتعزيز بيئة تعليمية عالمية المستوى لطلابنا التنفيذيين، مكّن جامعة جورج تاون من لعب دور حيوي في تطوير المواهب في دولة الإمارات العربية المتحدة... نحن فخورون بالمساهمة في إعداد الجيل القادم من قادة الأعمال ودعم رؤية دبي الطموحة للمستقبل".

ومن المقرر أن يتضمن افتتاح المؤتمر كلمة تمهيدية تلقيها سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات، كما سيشمل الافتتاح كلمات ترحيبية يلقيها كل من بول ألميدا، عميد كلية ماكدونو للأعمال في جامعة جورج تاون، وسعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام. وستشمل أجندة المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة ستتطرق إلى التنمية الحضرية في دبي واستثماراتها في تطوير وتحديث البنية التحتية، كما سيتم تسليط الضوء على أهمية تصميم وتفعيل الأطر المادية والرقمية والاجتماعية الداعمة للنمو الاقتصادي في الإمارة.

وستتخلل أعمال المؤتمر جلسة يقودها مجلس دبي للإعلام وتتمحور حول الاقتصاد الإبداعي في دبي، بهدف استعراض تأثير القطاعات الإبداعية والثقافية على مستقبل التنمية الاقتصادية لاسيما على صعيد استحداث فرص العمل وتوسيع نطاقها فضلا عن التأثير الإيجابي للاقتصاد الإبداعي في دبي على المستوى العالمي.

وسيتناول المتحدثون التحديات والفرص المحيطة بالاستثمار في البنية التحتية على مدى العقد المقبل، وسيقدمون رؤى حول نماذج التمويل المبتكرة ومبادرات النمو المستدام والدور المتطور لدبي كمركز مالي عالمي.

كما سيركز النقاش على اكتشاف الفرص الجديدة لتحقيق التميز الاقتصادي لدبي، ورصد الكيفية التي تمكنها من تحقيق المرونة الكافية لمواكبة التحولات الجيوسياسية والتقلّبات الاقتصادية والتغييرات المستمرة التي تؤثر على الأطر التنظيمية. وخلال المؤتمر، سيطرح قادة قطاعات اقتصادية وإبداعية مختلفة رؤاهم حول كيفية تعزيز دبي لقدرتها التنافسية واستمرارها في تمكين المؤسسات من التوسّع عالميًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تشكيل بيئة الأعمال نقطة محورية رئيسية للمؤتمر مع مواضيع مثل الارتفاع السريع للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وكيف تعمل هذه الابتكارات في التكنولوجيا على إحداث ثورة في قطاعات مثل التمويل والخدمات اللوجستية والحوكمة، علاوة على التأثير الكبير والواضح للتقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي على قطاع الإعلام.