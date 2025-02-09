طرق دبي تنجز تحسينات مرورية في 50 موقعاً بالإمارة خلال 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحسينات مرورية في أكثر من 50 موقعاً في مختلف مناطق الإمارة خلال عام 2024، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للحلول المرورية السريعة الهادفة إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق، وانسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة لمستخدمي الطريق، بما يواكب التطور الحضري والنمو السكاني، ويلبي الكثافة المرورية المتزايدة للمركبات في شوارع دبي.

وتأتي التحسينات المرورية في إطار الخطة الاستراتيجية، التي وضعتها الهيئة لضمان استدامة الحركة المرورية، كما تعكس هذه الأعمال المنجزة التزام الهيئة نحو التطوير المستمر للطرق وتحقيق أعلى معايير السلامة والانسيابية المرورية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة والتنقل.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات إن الحلول المرورية المنجزة في 2024 ساهمت في تحقيق أثر مروري إيجابي وملموس في تعزيز كفاءة شبكة الطرق، وانسيابية حركة المركبات وتقليل زمن الرحلات لأصحاب بنسبة تصل إلى 60%، ورفع الطاقة الاستيعابية للمركبات في عدد من الشوارع بنسبة تصل إلى 20% في عدد من المواقع بإمارة دبي.

وأضاف البنا أن الحلول المرورية لعبت دوراً في تحسين انسيابية حركات المركبات على بعض الشوارع الرئيسة، كما أدت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق والمداخل والمخارج.

وذكر أن الهيئة تستعد لاستكمال وتنفيذ ما يزيد على 75 تحسينا مروريا في عدد من المناطق الحيوية في إمارة دبي خلال عام 2025، وتشمل توسعة وتطوير في التقاطعات الحيوية، وتنفيذ عدد من المداخل والمخارج في المناطق السكنية والتجارية، بالإضافة إلى حزمة من الحلول المرورية السريعة في عدد من مناطق المدارس، مؤكداً استمرارية العمل على تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم من حيث جودة البنية التحتية والتنقل السهل والمستدام.