وزارة التسامح والتعايش تطلق "برنامج الفارس الصغير" لطلبة المدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت وزارة التسامح والتعايش برنامج "الفارس الصغير"، الذي استهدف طلاب المدارس في إمارات الدولة لتعريفهم بقيم الأخوة الإنسانية وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، وذلك في إطار احتفالها باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وضمن أنشطة المؤتمر العالمي للتسامح والأخوة الإنسانية، الذي يُعقد برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وشملت الورش التي نظمها البرنامج مدرسة الظاهر للشراكات التعليمية- بنين في العين، ومركز شباب فلج المعلا، ومركز الشباب العربي في أبوظبي، ومدرسة لؤلؤة الحكمة في دبي، إلى جانب ورشة بلغة الإشارة للطلاب في مدرسة ابن سينا في أبوظبي شارك فيها ما يزيد على 1200 طالب وطالبة.

وأكدت عفراء الصابري، المدير العام لوزارة التسامح والتعايش، أن الورش التدريبية قدّمت صورة مبسطة حول مفهوم التسامح والأخوة الإنسانية للأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات طلاب المدارس الحكومية والخاصة، في إطار جهود الوزارة الدائمة لتعزيز أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية.

وقالت إن الوزارة حرصت على تقديم الورش باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تعزيز فهم الأطفال لمبادئ التعايش السلمي، وإبراز أهمية تطبيقها في حياتهم اليومية، مؤكدة أن البرنامج التدريبي ركّز على إيصال مفاهيم التسامح بشكل مناسب للفئات العمرية المختلفة، واستعرض مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية بأسلوب مبسط ومبتكر، بالإضافة إلى تقديم طرق عملية لتجسيد هذه المبادئ على أرض الواقع.

وأوضحت أن الوزارة، أطلقت بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ورشة بلغة الإشارة لفئة الصم بمدرسة ابن سينا في أبوظبي، لضمان الوصول بهذه القيم إلى أصحاب الهمم، وإتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للإسهام في نشر قيم التسامح والتعايش، مؤكدة تعديل محتوى البرنامج بما يتناسب مع احتياجات الصم، بإشراف فريق من المختصين في لغة الإشارة، لتعزيز فهمهم واستيعابهم لمفاهيم الأخوة الإنسانية.

وقالت إن برنامج "الفارس الصغير"، يُعد تجربة تدريبية وتعليمية وتفاعلية موجهة للأطفال، ويتضمن ورشاً نقاشية تحاكي مواقف حياتية تعكس قيم التسامح والتنوع، وتساعد الأطفال على تطوير مهارات مثل التعاطف، والحوار، والعمل الجماعي.

وتعتمد الورش على الأنشطة التفاعلية والتعليمية التي تعزز الإدراك الفكري والأخلاقي للأطفال، وتوضح لهم الآثار الإيجابية لنشر ثقافة التسامح في المجتمع.

وأشارت الصابري إلى أن الوزارة تقدم نوعين من ورش "الفارس الصغير"، يتعلق الأول بتقديم مفهوم التسامح للأطفال من خلال قصص مشوقة تركز على "المفاتيح الستة للشخصية المتسامحة"، والتي تشمل التعاطف، والتعارف، والحوار، وحل النزاعات، والمرونة، والعمل الجماعي، ما يساعد الأطفال على تطبيق هذه القيم في حياتهم اليومية، بينما يتناول النوع الثاني شرح وثيقة الأخوة الإنسانية، من خلال استعراض قيم التعارف، والحوار، والعمل المشترك نحو بناء عالم أكثر سلامًا وتعايشًا.