مجلس راشد بن حميد يستضيف جلسة «الهُوية والتلاحم الوطني»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)



تحت رعاية وحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، استضاف مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، جلسة حوارية بعنوان: «الهُوية والتلاحم الوطني.. أجيال واعدة وعطاء مستدام»، وذلك ضمن مبادرة «حوار المجتمع» التي ينظمها مجلس شباب وزارة تمكين المجتمع.

وشهدت الجلسة حضور الشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ومشاركة ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، وسفراء الهُوية الوطنية، والمتطوعين، وطلاب المدارس والجامعات.

واستهل الشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي اللقاء بكلمة أكد فيها اهتمام القيادة الرشيدة بالشباب الإماراتي، وقال: «يملؤني الفخر والاعتزاز بأنني شاب إماراتي يعيش على هذه الأرض الطيبة التي منحتنا من خيرها وعطائها الكثير، نحظى باهتمام ورعاية كبيرة في ظل قيادة حكيمة ورشيدة، أولت أبناء الوطن كل الدعم والاهتمام، إيماناً منها بأن الشباب هم ثروة الإمارات الحقيقية ومستقبلها الزاهر».

وناقشت الجلسة عدداً من المحاور أهمها تعزيز الهوية الوطنية والتلاحم المجتمعي، وأهمية دور الأسرة كونها «النواة» لغرس القيم الأصيلة في نفوس الأجيال الجديدة؛ وغيرها من العادات الإماراتية، بالإضافة إلى أهمية منظومة التعليم المدرسي في صقل شخصية الطلبة وفرص المعرفة لديهم، باعتبارها حجر الأساس في تنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمرحلة الجامعية وسوق العمل، فضلاً عن أهمية تعزيز العمل التطوعي لدى الشباب، والتوعية بأهميته والجهود المجتمعية، انطلاقاً من كونه واجباً والتزاماً أخلاقياً ومجتمعياً.

مبادرة

وتعد مبادرة «حوار المجتمع» التي أطلقها مجلس شباب وزارة تمكين المجتمع، منصة حوارية تفاعلية تجمع صُنّاع القرار والمسؤولين، وأصحاب التجارب والنجاحات المُلهمة في دولة الإمارات، ضمن حوار إيجابي لمناقشة مختلف القضايا المجتمعية؛ والاطلاع على أفضل الممارسات، بهدف الخروج بتوصيات وحلول فعّالة وعملية، تعمل على تمكين الفئات المجتمعية كافة وتعزيز القِيم والعادات الإماراتية الأصيلة، واستدامة نهج القادة المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.