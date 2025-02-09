الامارات | لجنة التعليم العالي تبحث سبل تطوير منظومة التعليم التقني والمهني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة التعليم العالي أول اجتماعاتها السنوية برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، في مقر جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، لبحث أولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وسبل تطوير منظومة التعليم التقني والمهني، وتشكيل اللجان المنبثقة عن لجنة التعليم العالي، بجانب استعراض إنجازات جامعة الإمارات العربية المتحدة وخططها المستقبلية.

وكان مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع قد اعتمد تشكيل لجنة التعليم العالي برئاسة الدكتور عبدالرحمن العور، وعضوية كل من: وزيرة تمكين المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد شما بنت سهيل المزروعي، ووزير الرياضة ورئيس كليات التقنية العليا الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والمستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة زكي أنور نسيبة، إضافة إلى وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد المعلا، وسعادة شهاب أبوشهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة شيماء يوسف العوضي، والوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة بوزارة التربية والتعليم آمنة آل صالح، ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالإنابة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة سميرة عبدالرحمن الملا.

وأشار العور إلى أهمية دور لجنة التعليم العالي في تنسيق ومواءمة استراتيجيات وسياسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وربطها بمخرجات قطاع التعليم العام ومتطلبات سوق العمل، لضمان تزويد الأجيال الجديدة بالمهارات والعلوم التي يحتاجونها للتميز في مسيرتهم المهنية بعد التخرج.

وتركزت النقاشات حول أولويات التعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسة هي إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل لتلبي احتياجات الطلبة وتمكنهم من الانتقال بسهولة إلى سوق العمل، وبناء الشراكات المثمرة والبناءة مع مؤسسات التعليم العالي بما يعزز تنافسيتها ويرتقي بجودة مخرجاتها ويقدم فوائد ملموسة للطلبة، وتطوير أطر السياسات والإجراءات وتحديثها بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والتوجهات المستقبلية في الدولة.

وبحث الاجتماع أبرز مستجدات المبادرات والمشروعات التحولية التي تقودها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن هذه المحاور، كما ناقش أعضاء اللجنة التحديات التي تواجه تطوير قطاع التعليم التقني والمهني، وأبرز الحلول والمبادرات التي من شأنها تحويل هذه التحديات إلى فرص بما يسهم في إعداد الطلبة لمتطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، إلى أن اللجنة ستسعى لإعادة رسم منظومة التعليم العالي ودوره في المجتمع والنهضة الاقتصادية الشاملة، لتقدم نموذجاً تعليمياً قادراً على الاستجابة للتحديات التي يفرضها القرن الـ21. وقال زكي أنور نسيبة، إن جهود لجنة التعليم العالي تسهم بشكل جوهري في تحديد مسارات التطوير المستقبلي.

واستعرضت جامعة الإمارات العربية المتحدة خلال الاجتماع أبرز إنجازاتها وخططها التطويرية خلال المرحلة المقبلة، حيث تحتل الجامعة التصنيف 261 عالمياً وفقاً لتصنيف QS وتعد بين أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقاً لتصنيف THE العالمي.