الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح العامري والكتبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سهيل بن عويضان العامري وعبدالله سعيد بالحب العامري في قاعة قلعة الرمال بدبي، أمس، بمناسبة زفاف نجليهما سهيل محمد سهيل بن عويضان العامري إلى كريمة سهيل سليم بالغاليّه العامري، وعلي عبدالله سعيد بالحب العامري إلى كريمة حمد راشد بن غدير الكتبي.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.