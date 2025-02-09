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الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح العامري والكتبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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  • الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح العامري والكتبي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سهيل بن عويضان العامري وعبدالله سعيد بالحب العامري في قاعة قلعة الرمال بدبي، أمس، بمناسبة زفاف نجليهما سهيل محمد سهيل بن عويضان العامري إلى كريمة سهيل سليم بالغاليّه العامري، وعلي عبدالله سعيد بالحب العامري إلى كريمة حمد راشد بن غدير الكتبي.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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