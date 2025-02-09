الامارات | «منتدى القيادات العربية الشابة» ينطلق غداً في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تُنظم الدورة الأولى لمنتدى القيادات العربية الشابة في دبي غداً الإثنين، ضمن أعمال اليوم التمهيدي لـ«القمة العالمية للحكومات 2025».

ويستضيف المنتدى أكثر من 200 شاب وشابة عربية من مختلف أنحاء المنطقة، من أعضاء هذه المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل نحو 20 عاماً.

وتتضمن فعاليات منتدى القيادات العربية الشابة العديد من الكلمات الرئيسة، والجلسات الحوارية التي تناقش مختلف المجالات المعنية بتمكين الشباب العربي، وإعداد قيادات شابة تقود مسيرة التنمية والتقدم في مختلف المجتمعات العربية.

وتنطلق أعمال المنتدى بكلمة رئيسة يلقيها رئيس مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة»، خلفان جمعة بلهول، تليها جلسة رئيسة لرئيس مجلس الأمة السابق في دولة الكويت، مرزوق الغانم، يتحدث خلالها عن أهمية إعداد القادة لتحديات العالم الجديد، وجلسة أخرى يشارك فيها الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، للحديث عن القيادات العربية الشابة والاقتصاد العربي. ويشارك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، حسين سجواني، في جلسة حوارية رئيسة حول أهمية دور القيادات الشبابية في بناء اقتصاد جديد.

وتستضيف جلسة حوارية بعنوان «قيادات عربية في ريادة الأعمال»، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيتوبي» محمد بلوط، والشريك المؤسس لشركة «شروق»، محمود عدي، والشريك المؤسس لشركة «تابي»، حسام عرب، ومؤسسة شركة «ممز وورلد»، منى عطايا. ويلقي مستشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسفير دولة الإمارات لدى الفاتيكان، عمر سيف غباش، كلمة رئيسة حول القيادات الشابة، ومستقبل الدبلوماسية العربية.

وتلي ذلك جلسة تستضيف مجموعة من نجوم الرياضة العربية هم: السعودي سامي الجابر، والإماراتي إسماعيل مطر، والعراقي نشأت أكرم، والعُماني علي الحبسي، للحديث عن فرص تمكين الشباب العربي في مختلف المجالات الرياضية. وتستضيف جلسة القيادات العربية في الفن والثقافة الفنان التونسي إل سيد، والفنان السعودي مشعل تمر، والمهندسة المعمارية المصرية شهيرة فهمي، ومحمد أورفلي الشيف المشهور ومالك مطعم «أورفلي بيسترو».

ويستعرض الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022، ناصر الخاطر، أهم الدروس القيادية المستفادة من تنظيم هذه البطولة العالمية، فيما تستضيف الجلسة الختامية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، الدكتورة رانيا المشاط، لتتحدث عن جاهزية القيادات العربية الشابة، ودورها في التخطيط والإدارة في المناصب القيادية العليا.

وأكد رئيس مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة»، خلفان جمعة بلهول، أن المنتدى يهدف إلى إطلاق حوارات فعالة حول سبل تمكين الشباب العربي في مختلف المجالات، وتوظيف قدراتهم وطاقاتهم الهائلة في تطوير مجتمعاتهم، وإعداد قيادات شابة متمكنة قادرة على إحداث نقلات نوعية في كل القطاعات المستقبلية.

وقال إن منتدى القيادات العربية الشابة سيشكل محطة رئيسة لإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية خلال الفترة المقبلة.

وتهدف مبادرة «القيادات العربية الشابة» إلى استقطاب 50 ألف مشارك خلال الفترة المقبلة، وتطوير وتنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية والأفكار الملهمة للشباب العربي. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تكوين شبكة ذات تأثير من رجال الأعمال والقادة الاستثنائيين في مجالاتهم، لدعم ومساعدة وتوجيه الشباب العربي.

جدير بالذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اعتمد أخيراً تشكيل مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة» الذي يضم - برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول - الشيخ عبدالله آل خليفة من مملكة البحرين، ومن المملكة الأردنية الهاشمية تمام منكو، ومن دولة الكويت فهد الغانم، ومن موريتانيا، آيساتا لام، ومن المملكة العربية السعودية، إبراهيم المحتسب، ومن فلسطين، منى عطايا، ومن مصر باسل الباز، ومن العراق يزن التميمي، ومن قطر ناصر الخاطر، ومن سلطنة عُمان سامي داوود، والأمين العام للقيادات العربية الشابة فاطمة راشد بوجسيم.