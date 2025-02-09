الامارات | 3 طلبة يطورون تطبيقاً ذكياً لإدارة استهلاك الطعام وتقليل الفاقد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح ثلاثة طلبة من كلية الهندسة بجامعة العين في تطوير تطبيق لإدارة استهلاك الطعام بهدف تقليل الفاقد من الطعام والإسهام في مستقبل مستدام، حيث يتيح للمستخدمين إدارة مخزون الطعام بسهولة وتتبع تواريخ انتهاء الصلاحية، وتلقي الإشعارات في الوقت المناسب، إضافة إلى التواصل مع بنك الطعام. وأوضح الطلبة بشير عمار وعلي بكر وزيد هاديا، أن مشروعهم تم تطويره تحت إشراف الدكتور يزيد غادي، والدكتور طارق الأمسي، والمهندسة إسراء النشاش، وفازوا من خلاله بمسابقة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات والبرمجيات «IEEE»، لافتين إلى أن ابتكارهم يساعد المستهلكين والشركات في تتبع تواريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية من خلال إرسال التنبيهات في الوقت المناسب، ومن خلال تقليل احتمالية إهدار المواد الغذائية بسبب انتهاء الصلاحية، وتمكين المستخدمين من تخطيط وجبات الطعام بكفاءة من خلال إنشاء قوائم تسوق ذكية بناءً على العناصر الموجودة في المنزل، إضافة إلى تقليل الإفراط في الشراء، ما يساعد المستخدمين على اتخاذ خيارات أكثر استنارة وتقليل فرص عدم استخدام المواد الغذائية وإهدارها في النهاية.

ويضم التطبيق خريطة تفاعلية بنقاط التبرع بالطعام، وموقع ويب لموظفي بنك الطعام يتيح لهم إدارة التبرعات من خلاله.