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الامارات | «التغير المناخي والبيئة»: «ليز» الإمارات مطابقة للاشتراطات

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عماد الدين خليل - دبي 0 تبليغ

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  • الامارات | «التغير المناخي والبيئة»: «ليز» الإمارات مطابقة للاشتراطات 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتنسيق مع جميع السلطات الرقابية المعنية، مطابقة منتجات شبس العلامة التجارية ليز «Lays» المتداولة في أسواق الدولة للمتطلبات والاشتراطات الفنية المعتمدة في دولة الإمارات.

وحرصت الوزارة على طمأنة المستهلكين عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، بعد الأخبار المتداولة حول سحب إدارة الغذاء والدواء الأميركية عدداً من منتجات شبس «Lays»، لاحتوائها على مشتقات الحليب دون الإشارة إلى ذلك في البيان.

وأكدت الوزارة في هذا الإطار أن جميع المنتجات الغذائية تخضع لعمليات التسجيل والفحص قبل تداولها في أسواق الدولة، لضمان مطابقة البيان مع المتطلبات الفنية، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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