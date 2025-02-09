الامارات | أكاديمية ربدان تطلق «دبلوم فاب أكاديمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية ربدان، الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات عن إطلاق برنامج «دبلوم فاب أكاديمي»، المُعتمد من قِبل «مؤسسة فاب» التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة. وستطرح «ربدان» البرنامج لمدة خمسة أشهر في إطار رؤية تهدف لتمكين المشاركين من تصور وتصميم ونمذجة المشاريع باستخدام أدوات وآلات التصنيع الرقمي.

ويتبنى البرنامج النهج العملي والتجريبي، ما يلهم المشاركين للإبداع والإسهام في تطوير المدن والمجتمعات المستدامة، ويعزز المعرفة والمهارات اللازمة للتصميم والتصنيع والابتكار بوتيرة سريعة، مع تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات وتطلعات المتدربين والمؤسسات، وفق أعلى المعايير. ويتضمن البرنامج مجموعة موضوعات ابتكارية متخصصة، منها: التصميم بمساعدة الحاسوب وإنتاج الإلكترونيات إلى التقنيات المتقدمة مثل المسح الضوئي والطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجة المضمنة وتصميم الآلات. وأكدت مدير إدارة شؤون التعليم المهني بالأكاديمية، الدكتورة منى عبدالله بلفقيه، أن البرنامج يحمل العديد من الفرص الواعدة لإمارة أبوظبي من خلال تعزيز الابتكار والخبرات التكنولوجية، كما أنه يدعم رؤية الإمارة في أن تصبح مدينة ذكية عالمية رائدة.