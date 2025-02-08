الامارات | «اليوم المفتوح».. بوابة استكشاف التخصصات الجامعية المطلوبة بسوق العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقام «اليوم المفتوح» لطلبة المرحلة الثانوية وأولياء الأمور سنوياً تحت إشراف إدارات التسويق واستقطاب الطلبة بالجامعات، وتُعد الفعالية واحدة من أهم طرق التواصل التي تتيح لطلاب المرحلة الثانوية فرصة التعرف إلى التخصصات الجامعية عن قرب من خلال دعوة جميع ممثلي الكليات والأقسام والمراكز لتتم الاستفادة على أكمل وجه، وكذلك التعرف إلى الحرم الجامعي.

وأفادت جامعة خليفة بأن اليوم المفتوح 2025 يوفر لخريجي المرحلة الثانوية من مواطني الدولة والطلبة الدوليين والمتخصّصين المهتمين بالالتحاق بالدراسات العليا منصة مهمة تسهم في تعزيز دورهم في الكشف عن أفضل المسارات الأكاديمية المناسبة، وإعداد أنفسهم ليصبحوا مبتكرين وباحثين في المستقبل، مشيرة إلى أنها ستستعرض خلال فعاليته مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا التي تعتمد على البحوث والتجارب والمصممة لتشجيع الابتكار والتعلم من خلال التطبيق العملي، حيث تضم الجامعة في الوقت الراهن 16 برنامج بكالوريوس، منها سبعة تخصصات فرعية، إضافة إلى 25 برنامج ماجستير وثمانية برامج دكتوراه، فيما أكدت جامعة الشارقة أنها تهدف من خلال اليوم المفتوح إلى مساعدة الطلبة على رسم خطة لمسيرتهم التعليمية الجامعية، واستقطاب الطلبة المتميزين لتعزيز توجهاتهم العلمية بالتعرف إلى البرامج الأكاديمية المطروحة بكل كليات الجامعة والتي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بمهارات وكفاءات أكاديمية عالية بعد التخرج، إلى جانب إطلاعهم على أحدث المشروعات العلمية والبحثية التي تعمل عليها كليات الجامعة بمختلف مجالات العلوم والهندسة والطب وغيرها، مشيرة إلى أنها استهدفت خلال اليوم المفتوح الأخير الذي نظمته زيارة أكثر من 2500 طالب وطالبة إلى الجامعة، والالتقاء بأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية للإجابة على استفساراتهم، بجانب التعرف إلى حرم الجامعة والاطلاع على مرافقها العلمية من قاعات دراسية ومختبرات ومراكز بحثية مزودة بأحدث التقنيات، فيما دعت جامعة زايد الطلبة إلى اكتشاف حرمها الجامعي المتميز، ولقاء مستشاري الأكاديميين، أعضاء الهيئة التدريسية، والطلاب الحاليين، والتعرف إلى برامجها الأكاديمية المتنوعة، وذلك خلال اليوم المفتوح الذي ستنظمه الأسبوع الحالي، والذي سيمثل فرصة للطلبة لاكتشاف مستقبلهم وطرح الأسئلة حول الحياة الجامعية.

كما أشارت جامعة أبوظبي إلى أنها استقبلت خلال الأسبوع المفتوح الذي نظمته الأسبوع الماضي أكثر من 2500 طالب من المرحلة الثانوية من مختلف مدارس أبوظبي، حيث استكشفوا برامجها، وتعرفوا إلى مختبراتها المتطورة، لافتة إلى أن اليوم المفتوح أتاح الفرصة لأولياء أمور الطلبة للاطلاع على كليات وبرامج الجامعة وعملية القبول والتسجيل، إضافة إلى الحوار مع المرشدين الأكاديميين لإبداء النصح والاستشارة للطلبة الراغبين في الانضمام للجامعة بشأن التخصصات التي يودون دراستها والخطة الدراسية وعدد الساعات الدراسية من بداية انضمام الطالب للجامعة حتى تخرجه، إضافة إلى القيام بجولة للتعرف إلى مرافق الجامعة كالمكتبة والمسرح وردهة المطاعم والسكن الجامعي.

واعتبرت جامعة العين، اليوم المفتوح فرصة لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر للتعرف إلى المجالات والتخصصات التي قد تجذبهم وتتناسب مع متطلباتهم، بما يتوافق مع مستقبل سوق العمل، وتزودهم بالمهارات اللازمة لمواكبة العالم المتطور.