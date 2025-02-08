الامارات | رئيس الدولة يبحث مع رئيس جنوب السودان توسيع آفاق التعاون بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحّب سموه في بداية اللقاء، الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، بالرئيس سلفاكير ميارديت، وبحث معه علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجنوب السودان والفرص المتاحة لتوسيع آفاقها، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من الجوانب الحيوية، التي تُشكل ركائز أساسية لتسريع التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وحضر اللقاء كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين.

• محمد بن زايد وسلفاكير ميارديت بحثا الفرص المتاحة، لتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية.