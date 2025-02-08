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حمدان بن محمد يحضر أفراح العامري والكتبي

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  • حمدان بن محمد يحضر أفراح العامري والكتبي 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سهيل بن عويضان العامري وعبدالله سعيد بالحب العامري في قاعة قلعة الرمال بدبي، اليوم، بمناسبة زفاف نجليهما سهيل محمد سهيل بن عويضان العامري على كريمة سهيل سليم بالغاليّه العامري، وعلي عبدالله سعيد بالحب العامري على كريمة حمد راشد بن غدير الكتبي.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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