طقس غائم وانخفاض درجات الحرارة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً نهارا على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر ، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة شمالية غربية تراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، في حين يكون بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً.