الامارات | طقس غائم غدا وانخفاض في درجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً نهاراعلى بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، لافتا إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، في حين يكون بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 18 85 35

دبي 26 19 80 30

الشارقة 25 16 80 30

عجمان 25 14 80 30

ام القيوين 26 15 75 35

رأس الخيمة 26 17 80 45

الفجيرة 27 15 80 55

العـين 26 12 80 30

ليوا 24 14 90 30

الرويس 24 13 85 30

السلع 24 15 85 30

دلـمـا 22 15 85 40

طنب الكبرى 23 15 85 40

طنب الصغرى 23 15 85 40

أبو موسى 22 15 85 35