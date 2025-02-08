الامارات | محمد بن راشد: استقرار المواطن هدف رئيس يتصدّر الأولويات التنموية

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: استقرار المواطن هدف رئيس يتصدّر الأولويات التنموية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 فبراير 2025
تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله المشروع الإسكاني للمواطنين في الخوانيج الثانية الذي يضم 1050 مسكناً ووجّه سموه بسرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص وتسليم المساكن للمستفيدين.
وقال سموه "سيظل استقرار المواطن وضمان مسكن يكفل الحياة الكريمة له ولأسرته هدفاً رئيساً يتصدّر الأولويات التنموية".
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