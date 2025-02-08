محمد بن راشد: صناعة الأمل صناعة للحياة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت وسم "#علمتني_الحياة" أن صناعة الأمل هي صناعة للحياة، والأمل هو الجسر الذي يربط بين الواقع الذي نعيشه والمستقبل الذي نتمناه.. ولا بد أن نساهم في بناء جسور لملايين الشباب حتى لا يسيطر عليهم اليأس والقنوط، لأن الإيمان بالأمل هو إيمان بالحياة ذاتها.

وعبر منصة إكس، أكد سموه:"أن صناعة الأمل هي صناعة للحياة… الأمل هو الجسر الذي يربط بين الواقع الذي نعيشه .. والمستقبل الذي نتمناه .. ولا بد أن نساهم في بناء جسور لملايين الشباب حتى لا يسيطر عليهم اليأس والقنوط .. لأن الإيمان بالأمل هو إيمان بالحياة ذاتها".

وأضاف سموه:"أطلقنا صناع الأمل في دورته الخامسة .. واستقبلنا أكثر من 26 ألف قصة خلال شهر لشباب وفتيات أسهموا في مواجهة تحديات مجتمعاتهم بإيجابية ومبادرات ذاتية وثقة بالنفس وإمكانياتها اللامحدودة .. موعدنا مع مجموعة منهم في حفل صناع الأمل في 23 فبراير بإذن الله".