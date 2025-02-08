«تنمية الموارد البشرية» في دبي يُطلق «أيام التوظيف»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي سلسلة «أيام التوظيف 2025»، وهي سلسلة من الفعاليات المهنية الهادفة إلى ربط الكفاءات الإماراتية بفرص العمل في القطاع الخاص. وشكّل اليوم الوظيفي الأول المخصص لقطاع الطيران وأقيم بالشراكة مع مجموعة طيران الإمارات انطلاقة قوية لهذه المبادرة، حيث تم طرح فرصٍ وظيفية مميزة أمام المواطنين الباحثين عن عمل.

وتم تنظيم الفعالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع، وكلية دبي للسياحة، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاعات الحيوية.

وقد مكّن الحدث المشاركين من استكشاف فرص وظيفية متنوعة في مجالات متنوعة في مجموعة طيران الإمارات، مع تقديم عروض توظيف فورية لعدد من المتقدمين، وكأول فعالية ضمن سلسلة «أيام التوظيف 2025»، ستواصل هذه المبادرة توفير منصات تتيح للمواطنين استكشاف مساراتهم المهنية وتأمين وظائف نوعية على مدار العام.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «نحرص في المجلس على القيام بدورنا في تعزيز جهود تطوير الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للدولة، ويأتي إطلاق سلسلة (أيام التوظيف 2025) لتوسعة آفاق التوظيف للمواطنين في القطاعات الاستراتيجية، وهو ما يترجم رؤية قيادتنا المتمثلة بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 عاماً للمجتمع تحت شعار ‘يدًا بيد’، وتندرج الأيام المفتوحة ضمن جهودنا لتحقيق مبادرة (عام المجتمع) التي تعكس التزام القيادة الرشيدة بترسيخ مجتمع متلاحم وممكّن. ومن خلال مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، نسعى إلى تجسيد هذه الرؤية عبر خلق فرص حقيقية تعزز مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتمنحهم الأدوات اللازمة للإسهام الفعّال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع مؤسسات رائدة مثل مجموعة الإمارات، نضمن توفير فرص عمل نوعية تدعم طموحات الشباب الإماراتي، وتواكب تطلعات الاقتصاد الوطني».