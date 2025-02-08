الامارات | ذياب بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، إطلاق مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني من قبل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية الدولية المُستدامة.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، إن إطلاق المجلس يأتي امتداداً لنهج إماراتي أصيل أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ورسخته القيادة الرشيدة نحو تمكين شباب الإمارات من الإسهام المجتمعي والدولي المؤثر في شتى قطاعات العمل الإنساني والخيري والتنموي، وتسخير طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الإنسانية جمعاء.

وأوضح سموه أن إطلاق مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني هو تجسيدٌ للرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات، ورؤيتها المُلهمة نحو تنمية المجتمعات والشعوب في مختلف أنحاء العالم، وبناء القدرات الشبابية في العمل الإنساني عبر إشراكهم في صُنع القرار وتحقيق النماء والازدهار، فضلاً عن تكريس ثقافة البذل والعطاء، منوهاً سموه بأهمية تزويد الشباب بالمهارات اللازمة والكفاءات المطلوبة لتمكينهم من المساهمة المرجوة لتحقيق الأثر الإيجابي المنشود في حياة ملايين الناس، لاسيما في المناطق الأكثر حاجةً وضعفاً.

من جهته، أشار وزير دولة لشؤون الشباب الدكتور سلطان بن سيف النيادي، إلى أن عمل مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني يستند إلى ستة محاور رئيسة تتمثل في تمكين الشباب، والتعليم والمعرفة، والمسؤولية المجتمعية، والابتكار، والاستدامة البيئية، والتواصل، عن طريق تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، وتنظيم الورش التعريفية التثقيفية، وتقديم الحلول الابتكارية المجتمعية، وتبادل الخبرات والمعارف في الجوانب الإغاثية، وتوظيف إمكانات التكنولوجيا لخدمة الإنسانية، وتعزيز المشروعات البيئية المستدامة.

ويترأس مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني في دورته الأولى (2025-2027) من مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة محمد الشامسي، ويضم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في منصب نائب الرئيس سارة المزروعي، وعضوية الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خولة الريامي، ومن جمعية دار البر طارق العلي، ومن مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية عفراء السويدي، ومن جمعية الشارقة الخيرية محمد المنعي، ومن مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية مريم السويدي، ومن جمعية أم القيوين الخيرية شيخة الطنيجي، ومن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ندى المرزوقي، والإعلامي مروان الشحي.