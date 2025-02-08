الامارات | حمدان بن محمد يدشّن زورق كورفيت الإمارات «P111» لتعزيز القدرات الدفاعية الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، ووكيل وزارة الدفاع الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، زورق كورفيت الإمارات (P111) الذي تم تصميمه وفق أحدث معايير التكنولوجيا العسكرية العالمية.

وأكد سموّه خلال التدشين أن إطلاق كورفيت الإمارات (P111) يعكس التزام القوات البحرية بتطوير قدراتها الدفاعية، وتعزيز إمكاناتها لحماية مياه الدولة ومصالحها الاستراتيجية، وأشار سموّه إلى أن هذا الإنجاز يشكل إضافة نوعية لدور القوات البحرية في تأمين سواحل ومياه الدولة.

كما أثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الجهود الوطنية التي أسهمت في تصميم وتطوير هذا الزورق المتقدم، مؤكداً أن الاستثمار في التقنيات العسكرية المتطورة يعزز مكانة دولة الإمارات في مجال الدفاع، ويواكب التطورات العالمية، ويرسّخ قدرة القوات المسلحة على القيام بكل المهام الموكلة إليها على الوجه الأكمل في الأوقات كافة.

وفي ختام التدشين، دعا سموّه إلى مواصلة الابتكار والعمل على تعزيز الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الدفاعية، لضمان جاهزية القوات المسلحة، وقدرتها على التعامل بكل كفاءة مع أي تحديات مستقبلية محتملة. جدير بالذكر أن الزورق يتميز بأجهزة استشعار بانورامية مبتكرة، ووحدة أمنية متقدمة لجمع ومعالجة البيانات (PSIM)، تضم أنظمة استشعار متطورة، تشمل الرادارات، والأجهزة الكهروبصرية، ومجموعة الحرب الإلكترونية، وهوائيات الاتصالات، وأنظمة الطقس الخاصة بالسفينة، ما يجعله نموذجاً فريداً في الكفاءة والجاهزية العملياتية.

حمدان بن محمد:

• الاستثمار في التقنيات العسكرية المتطورة يعزز مكانة الإمارات في مجال الدفاع، ويرسّخ قدرة القوات المسلحة على القيام بالمهام الموكلة إليها على الوجه الأكمل في الأوقات كافة.

حمدان بن محمد يدعو إلى مواصلة الابتكار، والعمل على تعزيز الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الدفاعية.

• الزورق يتميز بأجهزة استشعار بانورامية مبتكرة، ووحدة أمنية متقدمة لجمع ومعالجة البيانات (PSIM)، تضم أنظمة استشعار متطورة.