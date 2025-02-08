الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً ابتدائياً بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد بحق آسيوي تجاوز ضد فتاة داخل أحد المحال.

وأفادت والدة الفتاة بأن ابنتها كانت تنتظرها خارج غرفة قياس الملابس، وفوجئت بها في حالة انزعاج بعد خروجها من الغرفة، وحين سألتها عن السبب أبلغتها بأن شخصاً لمسها دون رضاها، فبادرت إلى تحرير بلاغ بالواقعة.

وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة الابتدائية قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر عما أسند إليه، وأمرت بإبعاده عن الدولة، لكن لم يرتضِ الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

وذكرت محكمة الاستئناف في حيثيات قضائها أن الحكم الابتدائي أحاط بالواقعة بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، مستمدة من اعترافه، وشهادة المجني عليها، وما ثبت بتقرير الباحثة الاجتماعية، وهي أدلة ترتب عليها هذا الحكم في غير تعسف ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.

وأوضحت أن الحكم المستأنف خلا من مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، ولم يأت المستأنف المحكوم عليه بجديد ينال من سلامة الحكم، ومن ثم قضت بقبول الطعن شكلاً وتأييد الحكم الابتدائي موضوعاً.

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