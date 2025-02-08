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الامارات | الإمارات تُدين بشدة حادثة إطلاق النار في مركز تعليمي بالسويد

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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  • الامارات | الإمارات تُدين بشدة حادثة إطلاق النار في مركز تعليمي بالسويد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مركز تعليمي بمدينة أوريبرو في السويد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن تضامنها مع حكومة السويد وشعبها الصديق، ومع أهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإجرامي الآثم، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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