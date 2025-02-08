الامارات | 1000 درهم غرامة صدم دراجة نارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة المرور في دبي بتغريم شخص آسيوي يبلغ من العمر 51 عاماً، ألف درهم بعد إدانته بالتسبب في حادث صدم دراجة نارية وإصابة سائقها.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب تهمتين الأولى المساس بالخطأ بسلامة جسم الغير، إذ أنه لم يراع ظروف الحال، ولم يأخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، فانحرف بشكل مفاجئ بالمركبة الأمر الذي أدى إلى صدمه الدراجة النارية التي كانت تسير في خط سيرها الصحيح، ما تسبب بإصابة قائد الدراجة النارية المجني عليه، كما اتهمته النيابة بإتلاف مال مملوك للغير، وهو الدراجة.

وأشارت المحكمة إلى أن الدليل استقام على صحة وسلامة الدعوى، بما يثبت خطأ المتهم في قيادة المركبة، وفق المعاينات الثابتة بتقرير الحادث، فضلاً عما قرر المتهم بمحضر جمع الاستدلالات، ملتفتة عن إنكاره لاحقاً خلال جلسة المحاكمة.