الطقس المتوقع على الإمارات غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:14 والمد الثاني عند الساعة 06:25، والجزر الأول عند الساعة 12:44 والجزر الثاني عند الساعة 01:32.