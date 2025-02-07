الامارات | 20 مليار درهم صفقات "إيدك دبي 2025"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت الدورة الـ29 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي" 2025 صفقات قياسية بلغت أكثر من 20 مليار درهم في ختامهما أمس بمركز دبي التجاري العالمي.

حضر " إيدك دبي" الذي يعد أكبر حدث عالمي متخصص في قطاع طب الأسنان وصحة الفم في العالم هذا العام أكثر من 85,000 زائر ومشارك من 177 دولة ،وشارك فيه 5,328 علامة تجارية قدمتها 3,924 شركة عالمية مختصة في تكنولوجيا ومستلزمات العناية بصحة الفم والأسنان.

يعتبر النجاح الكبير الذي حققه معرض ومؤتمر "إيدك دبي" إنجازاً عالمياً بارزاً في مجالي طب الأسنان والمؤتمرات والمعارض.

وأكد الدكتور عبد السلام المدني، رئيس "إيدك دبي" والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان أن الفعالية حققت إنجازات غير مسبوقة على الأصعدة كافة، سواء من حيث حجم المشاركات أو التقدم العلمي والتقني في مجال طب الأسنان مشيرا إلى أن المؤتمر أصبح بمثابة منصة رئيسية للتبادل المعرفي والتواصل بين الخبراء والمختصين في هذا المجال ما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية الفموية في المنطقة والعالم.

وأضاف أن "إيدك دبي" يعكس تطور قطاع طب الأسنان في دولة الإمارات التي أصبحت وجهة عالمية للابتكار والتطوير في هذا المجال ، موضحاً أن الإمارات ليست فقط وجهة سياحية مميزة، بل باتت أيضاً أصبحت الوجهة الأمثل للسياحة العلاجية، خاصة وأن الدولة أصبحت موطناً للعديد من الأسماء اللامعة في عالم طب الأسنان .

ونوه إلى أن "إيدك دبي" يساهم عاماً بعد عام في تعزيز مكانة دبي عاصمة للمعارض والمؤتمرات الدولية، فضلاً عن دوره في تعزيز التعاون بين دول العالم في تحسين خدمات الرعاية الصحية، وتبادل أحدث التقنيات والممارسات الطبية.

تضمنت فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "إيدك دبي 2025"، الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان –GSDA، بمشاركة 412 ممثلاً من مختلف أنحاء العالم يمثلون أكثر من 200 منظمة طبية عالمية من المستشفيات والجهات الأكاديمية ونقابات أطباء الأسنان والوزارات الصحية العالمية والعديد من القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة مميزة من ممثلي الجامعات وكليات طب الأسنان من كافة أنحاء العالم

يعتبر هذا الاجتماع منصة هامة لخبراء وممارسي طب الأسنان من جميع أنحاء العالم للتواصل وتبادل المعرفة حول أحدث التطورات والابتكارات في مجال صحة الفم.

ترأس الاجتماع السنوي للاتحاد، البروفيسور عبدالله الشمري الرئيس العلمي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان - GSDA، وهو بروفيسور واستشاري أول في طب الأسنان الترميمي، رئيس مجلس الأمناء في جامعة الرياض.

ناقش المشاركون في الاجتماع التوصيات التي وردت في الدراسات العلمية الحديثة، مع التركيز على تعزيز الوعي الصحي العام والوقاية من الأمراض الفموية مؤكدين أهمية التعاون الدولي لتعزيز التعليم المستمر وتطوير الأبحاث في مجال طب الأسنان.