الامارات | رصد ظاهرة "الهالة الشمسية" في سماء الامارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية الإمارات للفلك رصد تشكل الهالة الشمسية (Solar Halo) في سماء الإمارات اليوم.

و قال إبراهيم الجروان رئيس الجمعية إنه تم رصد الظاهرة بعدسة المصور تميم التميمي عضو الجمعية وهي ظاهرة ضوئية مائية تبدو في شكل دائرة ضوئية تحيط بالشمس نتيجة انكسار وانعكاس ضوئها عبر بلورات الجليد الموجودة في السحب العالية الرقيقة (السحب الركامية الجليدية أو السحب السمحاقية - Cirrus clouds) التي تكون على ارتفاعات عالية في الغلاف الجوي من 8 الى 16 كم عن سطح البحر.