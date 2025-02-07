الامارات | «طرق دبي» تخطط لمشروعات مستقبلية تسهل الحركة المرورية أمام سكّان البرشاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنها تخطط لإنجاز عدد من المشاريع في المرحلة المقبلة لتسهيل الحركة المرورية لسكان البرشاء، استمراراً لسلسلة المشاريع التي نفّذتها خلال الفترة الماضية ومنها تطوير شارع حصة من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل، وتطوير شارع أم سقيم، مشيرة إلى أن المشاريع تُنفذ وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف إسعاد المتعاملين.

وتفصيلاً، عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي في حديقة بحيرة البرشاء، جلسة للنقاش والحوار مع أهالي ورواد منطقة البرشاء والاطلاع على مقترحاتهم، إلى جانب عرض مشاريع ومبادرات الهيئة لتطوير وتحسين الطرق وانسيابية حركة المركبات وتعزيز جودة الحياة لأهالي المنطقة، وكان في استقبال أهالي البرشاء عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والأقسام وموظفي المؤسسات والقطاعات المعنية في الهيئة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، رئيس مجلس المتعاملين، أحمد محبوب، حرص الهيئة المتواصل على تنفيذ المزيد من المشاريع والمبادرات التي تعمل على الارتقاء بالخدمات وإسعاد السكان والمتعاملين فيما يخص مشاريع الطرق وتسهيل حركة مستخدمين المركبات.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، حسين البنا، أن الهيئة تسعى إلى الوصول إلى أهالي المناطق السكنية والجمهور بكافة السبل وقنوات التواصل المتاحة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز رضا المتعاملين من خلال تقديم أفضل الخدمات في شبكة الطرق والبنية التحتية بإمارة دبي، إلى جانب التعرف على التطلعات المستقبلية والعمل على دراستها وتقديم الحلول المناسبة.

واستعرض مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق، حمد الشحي، أعمال الطرق والمشاريع التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والمبادرات التي تنفذ في الوقت الحاضر، وهي: تطوير شارع حصة من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل، وتطوير شارع أم سقيم، إلى جانب عرض المشاريع المخطط تنفيذها في المرحلة المقبلة لتسهيل الحركة المرورية لسكان البرشاء، موضحاً أن مشاريع الهيئة تنفذ وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف إسعاد المتعاملين.

وعبّر الحضور عن شكرهم للهيئة على الجهود المتواصلة طوال العام، كما تحدثوا عن أهمية مشاريع الطرق المتعلقة بإنشاء الشوارع وفتح الطرق والتعامل مع الازدحام في الدخول إلى المناطق السكنية والتجارية ومنطقة المدارس، وتحديد أوقات عبور الشاحنات، كما تحدث المشاركون في الجلسة عن أهمية الجهود المبذولة في توفير الأشجار في المنطقة التي تصف تحت ظلالها المركبات، والأعمال التي ستنفذ قريباً بشأن وضع مواصفات للشواحن الكهربائية والمظلات، وعمليات التشجير للمنطقة.

وأشار المتعاملون إلى أهمية تسليط الضوء على أعمال المشاريع الضخمة التي تخص مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، حيث تحرص الهيئة على زيادة إجمالي طول شبكة مسارات الدراجات في إمارة دبي.

وأشاد المتعاملون بما تقوم به الهيئة من حرص دائم على التواصل مع المتعاملين في مختلف المناطق السكنية في إمارة دبي والاهتمام بالملاحظات والعمل على حل المشكلات بأسرع وقت وتوفير المصداقية والشفافية عن حال المشاريع ونتائجها المستقبلية.