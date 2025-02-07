الامارات | المؤتمر الدولي لجمعية الإمارات للأمراض النادرة ينطلق غداً بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في دبي غداً السبت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجمعية الإمارات للأمراض النادرة والذي يقام بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي وعدد من الجامعات والمؤسسات المعنية داخل الدولة وخارجها بحضور 300 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم ، بهدف زيادة الوعي وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون لتقديم رعاية أفضل للأفراد المصابين بتلك الأمراض.

وقالت الدكتورة إيمان تريم الشامسي استشارية ورئيسة قسم أمراض الدم والأورام للأطفال بالإنابة في مستشفى "الجليلة " بدبي رئيسة المؤتمر عضو اللجنة الطبية بجمعية الإمارات للأمراض النادرة إن المؤتمر الذي تنظمه شركة "ميتنج مايندز" ويستمر يومين في فندق "انتركونتتنتال فيستيفال سيتي" تشمل فعالياته 7 ورش عمل تخصصية وتفاعلية ضمن 28 جلسة تناقش أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية النادرة.

وأضافت أن المؤتمر سيمنح المشاركين 22.75 ساعة معتمدة للتعليم الطبي المستمر من هيئة الصحة بدبي لافتة إلى أن البرنامج العلمي يتضمن العديد من المحاور المختلفة لضمان جودة حياة المصابين بالأمراض النادرة والأطفال منها برنامج الوقاية " فحوصات ما قبل الزواج" وبرامج الدعم الحكومي لذوي الهمم وبرنامج المناصرة ورحلة الأمل "التعايش مع مرض نادر" وجلسة التعامل مع الأمراض المزمنه في سن المراهقة.

وأكدت أن المؤتمر يعد فرصة فريدة لتبادل المعلومات والمعارف والاطلاع على أحدث الدراسات والتكنولوجيا المتطورة وأفضل الممارسات لتطوير آليات وممارسات التشخيص وطرق العلاج الحديثة ودعم وتعزيز الأبحاث العلمية في مجالات الأمراض النادرة وتحسين جودة حياة المصابين وتبادل الخبرات بين مختلف المصابين والعائلات من داخل الدولة وخارجها.

ونوهت إلى أن اليوم الأخير للمؤتمر سيتضمن برنامجاً ثرياً يركز على المصابين وعائلاتهم والجمع بينهم وبين المختصين بشكل مباشر لمناقشة التحديات والصعوبات اليومية التي تواجههم، وتقديم أفضل الحلول المناسبة.

من جانبها قالت نفيسة توفيق رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض النادرة رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر إن الجمعية تهدف لعقد هذا النوع من المؤتمرات سنوياً تزامناً مع اليوم العالمي للأمراض النادرة الذي يوافق 28 فبراير من كل عام وهو ما يعكس دور دولة الإمارات في دعم مجتمع الأمراض النادرة من خلال تغطية هذا الحدث السنوي موضحة أنه سيتم التركيز في "اليوم العائلي" ضمن فعاليات المؤتمر على بحث القضايا والتحديات التي تواجه الأبطال من أصحاب الأمراض النادرة وعائلاتهم فضلاً عن عقد جلسة بعنوان "الرحلة مع الأمل" يستعرض المشاركون فيها تجاربهم في التغلب على التحديات المرتبطة بالتعايش مع مرض نادر، وانتصاراتهم في مواجهة هذه الصعوبات.

ويشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر ، الذي يعتبر من أهم المؤتمرات الطبية المتخصصة التي تقام سنوياً في الإمارت ، 13 شركة محلية وعالمية تعرض أحدث منتجاتها الطبية من وأدويتها الحديثة.