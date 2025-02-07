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الامارات | محمد بن راشد يتفقد مشروع الشيخ راشد بن محمد بن راشد السكني للمواطنين

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | محمد بن راشد يتفقد مشروع الشيخ راشد بن محمد بن راشد السكني للمواطنين 1/2
  • الامارات | محمد بن راشد يتفقد مشروع الشيخ راشد بن محمد بن راشد السكني للمواطنين 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشروع الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم السكني للمواطنين في منطقة وادي العمردي في دبي، والذي يضم 672 فيلا سكنية قيد الإنشاء بكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليار درهم، إضافة إلى أسواق وقفية ومسجد وحديقة عامة ومرافق خدمية صممت لتلبية احتياجات الأسر المواطنة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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