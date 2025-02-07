نهيان بن زايد يفتتح معهد برجيل للعظام في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، معهد برجيل للعظام داخل مدينة برجيل الطبية في أبوظبي.

ويشمل المعهد جميع التخصصات التي تغطي احتياجات الأطفال والبالغين في مجالات طب وجراحة العظام والطب الرياضي والطب التأهيلي وأورام العظام تحت إدارة طبية إماراتية ذات خبرات عالمية.

واطلع سموه خلال جولته في المعهد، على الهوية الجديدة للمعهد وأهم التقنيات الحديثة المتوفرة بالإضافة إلى التجهيزات الطبية من المستوى العالمي، كما التقى الفريق الطبي وتعرف على التخصصات الدقيقة التي يقدمها المعهد.

حضر الافتتاح عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل، والدكتور محمد قدورة، الرئيس التنفيذي للعمليات في أبوظبي وسلطنة عمان، والدكتور مجتبى خان، الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية، إلى جانب عدد من القيادات الطبية والإدارية.

