رئيس الدولة يمنح 10 من سفراء الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عشرة من سفراء الدولة في الخارج وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لدورهم المحوري في بناء علاقات تعاون وشراكات اقتصادية وتجارية قوية ومتطورة بين دولة الإمارات والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

ويأتي التكريم بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" تقديراً للمبادرات والجهود الرائدة لأصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، في ترسيخ دعائم علاقات اقتصادية وتجارية متنامية ومتطورة مع الدول التي يعملون بها، وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وزيادة نسبة صادرتها إلى الخارج.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أصحاب السعادة السفراء الأوسمة، على هامش أعمال الدورة التاسعة عشرة لــ "ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج" الذي تنظمه وزارة الخارجية واختتم أعماله أمس الخميس.

وضمت قائمة الحاصلين على الوسام:

1- د. محمد أحمد الجابر - سفير الدولة لدى روسيا

‏‎2- أحمد وهيب العطار - سفير الدولة لدى ألمانيا

‏‎3- الشيخ نهيان بن سيف بن محمد الـ نهيان - سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية

‏‎4- معالي يوسف مانع العتيبة - سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية

‏‎5- د / عبد الناصر جمال الشعالي - سفير الدولة لدى الهند

‏‎6- محمد مراد البلوشي - سفير الدولة لدى أذربيجان

‏‎7- محمد سعيد العريقي - سفير الدولة لدى كازاخستان

‏‎8- محش سعيد الهاملي - سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا

‏‎9- د/ مطر حامد النيادي - سفير الدولة لدى الكويت

‏‎10- منصور بالهول - سفير الدولة لدى المملكة المتحدة

وأعرب سموه عن تقديره وامتنانه العميق لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على دعمه اللا محدود للدبلوماسية الإماراتية، متوجها بالشكر والتقدير إلى كافة فرق العمل في السفارات على جهودهم لتعزيز سمعة ومكانة دولة الإمارات المتميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، كرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ٦ من الفائزين بجائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها الخامسة.

وفازت في فئة رئيس البعثة الدبلوماسية المتميز، حنان خلفان العليلي سفيرة الدولة السابقة لدى لاتفيا وفي فئة البعثة الدبلوماسية المتميزة:

- سفارة الدولة في الرياض

‏‎- البعثة الدائمة للدولة لدى الامم المتحدة في نيويورك

‏‎- سفارة الدولة في بيونس آيريس

‏‎- سفارة الدولة في هراري

‏‎- القنصلية العامة للدولة في أربيل.

حضر التكريم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشوون التعاون الدولي ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة معالي احمد علي الصايغ وزير دولة ومعالي نورة الكعبي وزير دولة وأصحاب المعالي والسعادة مساعدو وزير الخارجية ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات والمراكز والمكاتب المعنية في الوزارة.



واستعرض المشاركون في "ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج" في اليوم الختامي لأعماله القضايا الجيوستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي ورؤية دولة الإمارات تجاهها، والتحديات العالمية، والفرص أمام سياسة دولة الإمارات في 2025.

وناقش الملتقى على مدار أربعة أيام ومن خلال 18 جلسة نقاشية و4 ورش عمل سبل دعم قضايا السلام والأمن، وتعزيز نهج بناء الجسور، وتحفيز التقدم الاقتصادي والاستثماري واستراتيجيات بناء مستقبل واعد عبر تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتكنولوجيا الناشئة، وتطوير التعاون والشراكات الدولية في العديد من المجالات الحيوية ذات الأولوية الوطنية للحفاظ على مكانة الإمارات الرائدة وتدعيمها.

وتحدّث ضيف شرف الملتقى إريك شميت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "جوجل"، عن تأثير الابتكار التكنولوجي على العالم، والفرص الكامنة في هذا القطاع الحيوي.

وشكل "ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج" الذي تنظمه وزارة الخارجية بشكل سنوي، وحمل هذا العام عنوان: "الدبلوماسية الإماراتية: تحقيق السلام والنمو والازدهار العالمي"، فرصة مهمة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار مع القادة والمسؤولين في الدولة وسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية في الخارج.