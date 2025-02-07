الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي) دعا المركز الوطني للأرصاد إلى إتباع إجراءات السلامة أثناء الغبار،والحذر عند القيادة في مثل هذه الأجواء. وتجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، ونبه إلى ضرورة إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الغبار إلى المباني، كما دعا الأرصاد، إلى توخي الحذر وإتباع قواعد السلامة أثناء القيادة، إذ هبت رياح نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها إلى 45 كم/س مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الساحلية والداخلية ستؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً، ووصلت في بعض المناطق بأبوطبي إلى تدني الرؤية إلى 500 متر تقريبا.أما البحر فمضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في العمق.

طقس اليوم

وساد اليوم طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً يصبح غائماً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصةً ليلاً وصباح السبت، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً في بحر عمان .

طقس الغد

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة غرباً، ورطب ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها من15إلى25تصل إلى40كم/س، والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحرعمان.

الطقس في فبراير

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، يعتبر شهر فبراير أحد شهور فصل الشتاء، حيث تبقى منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.

وتتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب ، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً. الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية صباحا، تتحول إلى غربية وشمالية غربية نهارا، بينما تتأثر الدولة أحيانا برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال).